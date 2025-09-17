FÊTE HISTORIQUE DE LA COCAGNE VILLAGE Saint-Félix-Lauragais

FÊTE HISTORIQUE DE LA COCAGNE VILLAGE Saint-Félix-Lauragais dimanche 5 avril 2026.

FÊTE HISTORIQUE DE LA COCAGNE

VILLAGE Place Guillaume de Nogaret Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

2026-04-05

Venez traverser les siècles le temps d’une fête !

Et la Fête de La COCAGNE 2026, c’est quand ? Le dimanche 5 avril entre 10h00 et 18h00.

En 2026, nous célébrerons la 50ème édition de cette fête unique, qui met à l’honneur l’histoire, le patrimoine et l’esprit festif de ce beau village de caractère.

A ce sujet, nous rappelons que l’entrée est gratuite à tous les habitants de la commune, sur

présentation d’un justificatif bien entendu. Nous vous y attendons …

Animations médiévales toute la journée (danses historiques, des camps et combats médiévaux, des démonstrations de vieux métiers, musique ancienne, spectacles de rues avec de la magie, fakirisme et des échasses… Plus d’une trentaine d’animations vous attendent

Pas de réservation, entrée limitée (8€ pour les + de 12 ans)

Restauration et buvette sur place. .

Place Guillaume de Nogaret Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99

English :

Come and cross the centuries for a party!

German :

Kommen Sie für ein Fest durch die Jahrhunderte!

Italiano :

Venite ad attraversare i secoli per un festival!

Espanol :

¡Ven a cruzar los siglos en un festival!

L’événement FÊTE HISTORIQUE DE LA COCAGNE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE