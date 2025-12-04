Fête hivernale à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Fête hivernale à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Début : Samedi 2026-02-21
2026-02-21
Une soirée festive pour égayer la saison hivernale repas, concert, bal.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie foyerdesjeuneslbe@gmail.com
English :
A festive evening to brighten up the winter season: meal, concert, dance.
