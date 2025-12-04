Fête hivernale à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Fête hivernale à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Une soirée festive pour égayer la saison hivernale repas, concert, bal.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie foyerdesjeuneslbe@gmail.com

English :

A festive evening to brighten up the winter season: meal, concert, dance.

