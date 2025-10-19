Fête horticole de Claracq Claracq

Fête horticole de Claracq Claracq dimanche 19 octobre 2025.

Salle des sports Claracq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Toute la journée

– Exposition et vente par des professionnels, de fleurs, d’arbustes et

également d’objets artisanaux pour l’embellissement du cadre de vie.

– Buvette, pâtisseries .

Présence d’un rémouleur qui pourra affûter tous les outils que vous lui

apporterez. Ruche vivante présentée par l’Association Castin Nature. Atelier de couture. Atelier de mosaïque. Atelier maquillage pour les enfants.

Exposition des travaux des élèves de Claracq et Carrère. Le Musée gallo-romain sera ouvert.

10h conférence » Verger de lumière et jardin d’ombre » par Bernard Tisné. 12h30 restauration sans réservation avec les produits du terroir de la ferme Gourgoussa, pizzas de Magic Pizza, pain et pâtisseries de la Boulangerie Erick Ducousso. 16h30 tirage de la tombola. .

Salle des sports Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 82 25 27 ainesruraux.claracq@gmail.com

