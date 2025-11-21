Fête inaugurale du Marché de Noël Munster
Fête inaugurale du Marché de Noël Munster vendredi 21 novembre 2025.
Fête inaugurale du Marché de Noël
place du Marché Munster Haut-Rhin
La ville de Munster et l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster vous proposent d’inaugurer le Marché de Noël le vendredi 21 novembre !
Venez assister à des animations sous le signe de la lumière… 3,2,1 émerveillez-vous !
Au programme : concert, marche aux lampions (défilé au centre-ville) et spectacle.
Venez défiler au cœur de la ville avec vos lanternes, libre cours à votre imagination !
Cette année, il sera également possible d’en acheter sur place, l’association le Don de l’enfant tiendra un stand sur le marché de Noël. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
English :
Come and parade through the heart of the city with your lanterns, and let your imagination run wild!
German :
Ziehen Sie mit Ihren Laternen durch die Stadt, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!
Italiano :
Venite a sfilare nel cuore della città con le vostre lanterne e date sfogo alla vostra immaginazione!
Espanol :
Ven a desfilar por el corazón de la ciudad con tus farolillos, ¡y deja volar tu imaginación!
