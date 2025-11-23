Fête Interculturelle Salle Louis Blazy Mourenx

Fête Interculturelle

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-23

Grand repas partagé, auberge espagnole. Espaces jeux et activités pour les enfants.

14h Musiques et danses du monde. .

