Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Interculturelle Salle Louis Blazy Mourenx

Fête Interculturelle

Fête Interculturelle Salle Louis Blazy Mourenx dimanche 23 novembre 2025.

Fête Interculturelle

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Grand repas partagé, auberge espagnole. Espaces jeux et activités pour les enfants.
14h Musiques et danses du monde.   .

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 98 

English : Fête Interculturelle

German : Fête Interculturelle

Italiano :

Espanol : Fête Interculturelle

L’événement Fête Interculturelle Mourenx a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur de Béarn