Fête Interculturelle Salle Louis Blazy Mourenx

Grand repas partagé, auberge espagnole. Espaces jeux et activités pour les enfants.
14h Musiques et danses du monde. .
Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 98
