Conflans-sur-Loing

Fête intergénérationnelle

Conflans-sur-Loing Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête intergénérationnelle

Dès 15h concours de pétanque pour adulte, jeux divers pour enfants,

buvette et friandises ! En soirée, à partir de 19h30 restauration sur place

avec 2 formules de repas proposées (20€/adulte et 12€/enfant).

Animation dansante toute la soirée assurée par un DJ. 20 .

Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 73 05

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English :

Intergenerational party

L’événement Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS