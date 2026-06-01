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Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing

Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing

Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing samedi 13 juin 2026.

Ville : 45700 Conflans-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Conflans-sur-Loing

Fête intergénérationnelle

Conflans-sur-Loing Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Fête intergénérationnelle
Dès 15h concours de pétanque pour adulte, jeux divers pour enfants,
buvette et friandises ! En soirée, à partir de 19h30 restauration sur place
avec 2 formules de repas proposées (20€/adulte et 12€/enfant).
Animation dansante toute la soirée assurée par un DJ. 20  .

Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 73 05 

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English :

Intergenerational party

L’événement Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS