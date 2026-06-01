Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing
Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing samedi 13 juin 2026.
Conflans-sur-Loing
Fête intergénérationnelle
Conflans-sur-Loing Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête intergénérationnelle
Dès 15h concours de pétanque pour adulte, jeux divers pour enfants,
buvette et friandises ! En soirée, à partir de 19h30 restauration sur place
avec 2 formules de repas proposées (20€/adulte et 12€/enfant).
Animation dansante toute la soirée assurée par un DJ. 20 .
Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 73 05
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English :
Intergenerational party
L’événement Fête intergénérationnelle Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS