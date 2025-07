FÊTE INTERNATIONALE DE LA SAINT-ROCH 2025 Montpellier

Début : 2025-08-16

Un programme résolument festif et culturel pour tous, montpelliérains, touristes et visiteurs, orchestré par l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier en partenariat avec la Ville de Montpellier

Nous accueillerons des personnalités en particulier d’Italie dont :

– M. Daniele Salerno, membre d’honneur de notre association et Président du Conseil municipal de la Ville de Voguera,

– les maires des villes de Sarmato et Piacenza sont pressentis

– M. Silvio Barbieri président des amis de Saint Roch de Sarmato …

– Des personnalités de Turin

– et pour la 1re fois Marco Raiteri qui a été cette année encore nommé GIANDUJA de Famija Turinéisa

Homologué par le ministère de la culture, Gianduja et Giacometta interviennent pour les manifestations Turinoises à Turin et au Piémont, en Italie et dans le monde entier. Très sollicités, ils multiplient leurs apparitions. Gianduja distribuera des Giandujotti, chocolats en forme de tricornes aux enfants

De nombreux invités, groupes et confréries laïques nous feront l’amitié de leur présence lors des cortèges défilés dont La Baronnie de Caravètes, Cettarames de Sète…

Dans l’écusson de 9h30 à 12h30 et de 16h45 à 19h00

Cortèges, déambulations et spectacles de groupes qui défileront et se produiront dans tout l’écusson pour animer le centre-ville

Matin 9h30 Départ de la Maison des relations internationales (MRI), puis place de la Comédie, Grand-rue, place Saint-Roch, rues Saint Guilhem, Foch, Place royale du Peyrou aubade de chaque groupe et itinéraires différents jusqu’à 12h00

12h00 à 12h30 spectacle de chaque groupe sur l’esplanade ; fontaine Porte d’eau

Après-midi 16h45 Grand défilé-cortège dans les rues de la ville qui partira de la MRI esplanade, place de la Comédie, Grand-rue, place Saint-Roch, rue Saint-Guilhem, rue de la Loge, arrêt maison de saint Roch et aubade des bandùra, et 2 itinéraires (voir plan)

Pour tous, place de la Comédie et final Fontaine porte d’eau, Avec les Autorités civiles, les délégations étrangères, l’Association Internationale Saint- Roch de Montpellier, la baronnie de Caravétes, les confréries corporatives, l’association Cettarames de Séte, le groupe Bandùra, Paul Canivet et la Batucada brésilienne

Le côté culturel :

– Du lundi 18 août au jeudi 4 septembre à la Maison des relations internationales

Hôtel de Sully

Heures d’ouverture au public du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, fermé jours fériées et week-ends

Présentation d’une exposition de reproductions de pièces d’archives relatives à saint Roch D’Italie seront présentées des copies de documents rarissimes des XIVe au XVIIIe siècle concernant la vie de saint Roch et son culte un témoignage d’un contemporain de saint Roch de la ville d’Acquapendente attestant de sa guérison.

Des feuillets extraits du registre communal de Voghera approuvés et signés lors de leur fermeture par Gian-Galeazzo Visconti en 1391 où l’on trouve pour la première fois une fête de Saint-Roch. Les extraits des archives paroissiales de Voghera faisant acte de la présence du corps de saint Roch.

Et Exposition de reproductions du Petit Thalamus de Montpellier où il est fait mention des fêtes Saint-Roch à Montpellier.

Le Petit Thalamus est conservé aux archives de la ville de Montpellier. Nous trouvons des mentions relatives aux fêtes de saint Roch dans la « Chronique romane » qui relatent dans leur chronologie, la majeure partie des événements grands ou petits, qui ont marqué la ville de Montpellier depuis le XIe siècle jusqu’en 1426 .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

A decidedly festive and cultural program for all, Montpellier residents, tourists and visitors alike, orchestrated by the Association Internationale Saint-Roch de Montpellier in partnership with the City of Montpellier

German :

Ein festliches und kulturelles Programm für alle, Montpellieraner, Touristen und Besucher, das von der Association Internationale Saint-Roch de Montpellier in Partnerschaft mit der Stadt Montpellier organisiert wird

Italiano :

Un programma decisamente festoso e culturale per tutti, abitanti di Montpellier, turisti e visitatori, organizzato dall’Associazione Internazionale Saint-Roch di Montpellier in collaborazione con la Città di Montpellier

Espanol :

Un programa decididamente festivo y cultural para todos, habitantes de Montpellier, turistas y visitantes, organizado por la Association Internationale Saint-Roch de Montpellier en colaboración con el Ayuntamiento de Montpellier

