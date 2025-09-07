FÊTE INTERVILLAGES Argenton Notre Dame / Bierné les Villages Terrain des Sports Bierné-les-Villages

Terrain des Sports Chemin des Assis Bierné-les-Villages Mayenne

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Fête intervillages Pour le plaisir de se retrouver et d’aborder la nouvelle année scolaire avec sérénité !

Au programme

départ à 9h45 du terrain de foot d’Argenton Notre Dame pour une randonnée de 7km

grand pique-nique le midi au terrain de foot

après-midi palet, pétanque, jeux de société

Gratuit et ouvert à tous

Informations 02 43 70 53 17 biernelesvillages@chateaugontier.fr .

English :

Fête intervillages For the pleasure of getting together and looking forward to the new school year!

German :

Fête intervillages Für das Vergnügen, sich wiederzusehen und das neue Schuljahr mit Gelassenheit anzugehen!

Italiano :

Fête intervillages Un modo divertente per riunirsi e guardare al nuovo anno scolastico!

Espanol :

Fête intervillages ¡Una forma divertida de reunirse y esperar con ilusión el nuevo curso escolar!

