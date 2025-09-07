FÊTE INTERVILLAGES Argenton Notre Dame / Bierné les Villages Terrain des Sports Bierné-les-Villages
FÊTE INTERVILLAGES Argenton Notre Dame / Bierné les Villages Terrain des Sports Bierné-les-Villages dimanche 7 septembre 2025.
FÊTE INTERVILLAGES Argenton Notre Dame / Bierné les Villages
Terrain des Sports Chemin des Assis Bierné-les-Villages Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Fête intervillages Pour le plaisir de se retrouver et d’aborder la nouvelle année scolaire avec sérénité !
Au programme
départ à 9h45 du terrain de foot d’Argenton Notre Dame pour une randonnée de 7km
grand pique-nique le midi au terrain de foot
après-midi palet, pétanque, jeux de société
Gratuit et ouvert à tous
Informations 02 43 70 53 17 biernelesvillages@chateaugontier.fr .
Terrain des Sports Chemin des Assis Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 53 17 biernelesvillages@chateaugontier.fr
English :
Fête intervillages For the pleasure of getting together and looking forward to the new school year!
German :
Fête intervillages Für das Vergnügen, sich wiederzusehen und das neue Schuljahr mit Gelassenheit anzugehen!
Italiano :
Fête intervillages Un modo divertente per riunirsi e guardare al nuovo anno scolastico!
Espanol :
Fête intervillages ¡Una forma divertida de reunirse y esperar con ilusión el nuevo curso escolar!
L’événement FÊTE INTERVILLAGES Argenton Notre Dame / Bierné les Villages Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2025-08-17 par SUD MAYENNE