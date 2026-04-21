Fête la Nature Chaniers
Fête la Nature Chaniers vendredi 22 mai 2026.
Chaniers
Fête la Nature
Le Communal Chaniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La commune de Chaniers, en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à une journée conviviale et ouverte à toutes et tous dans le cadre de la Fête de la Nature.
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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70
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English :
The commune of Chaniers, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to a convivial day open to all as part of the Fête de la Nature.
L’événement Fête la Nature Chaniers a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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