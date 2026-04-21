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Fête la Nature Chaniers

Fête la Nature Chaniers vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Le Communal

Ville : 17610 Chaniers

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Chaniers

Fête la Nature

Le Communal Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

La commune de Chaniers, en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à une journée conviviale et ouverte à toutes et tous dans le cadre de la Fête de la Nature.
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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70 

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English :

The commune of Chaniers, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to a convivial day open to all as part of the Fête de la Nature.

L’événement Fête la Nature Chaniers a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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