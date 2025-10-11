Fête la nature Manoir des Renaudières Carquefou

Fête la nature Manoir des Renaudières Carquefou samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Inscriptions sur le site de la ville de Carquefou Jeune Public, Tout public, En famille

Samedi 11 octobre – de 10 H à 18 H 30 aux RenaudièresPlusieurs activités sont sur inscription Une journée conviviale pour toute la famille, placée sous le signe de la nature ! Entre ateliers manuels, lectures, balades, découvertes sensorielles et expériences scientifiques, petits et grands pourront explorer la richesse du vivant. Au programme : des activités libres accessibles à tous, mais aussi des rendez-vous sur inscription pour aller encore plus loin – construire, grimper, écouter, observer et partager la nature autrement. ???? Pour découvrir le programme complet et s’inscrire aux activités, c’est par ici.

Manoir des Renaudières Carquefou 44470

https://www.carquefou.fr/fete-la-nature/