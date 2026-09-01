Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Fête la rentrée

Centre-ville en face de la halle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La commune de Charny organise la fête la rentrée !

19h30 : concert avec les Mitzi band

20h30 : concert de l’harmonie

21h00 : retraite aux flambeaux

21h30 : feu d’artifice au plan d’eau

Restauration sur place et Food trucks.

Vendredi 25 septembre, à partir de 19h00 au centre-ville de Charny. .

Centre-ville en face de la halle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ccop@ccop.fr

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English : Fête la rentrée

L’événement Fête la rentrée Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !