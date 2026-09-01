Fête la rentrée Charny Orée de Puisaye
vendredi 25 septembre 2026 · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Fête la rentrée
Centre-ville en face de la halle Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
La commune de Charny organise la fête la rentrée !
19h30 : concert avec les Mitzi band
20h30 : concert de l’harmonie
21h00 : retraite aux flambeaux
21h30 : feu d’artifice au plan d’eau
Restauration sur place et Food trucks.
Vendredi 25 septembre, à partir de 19h00 au centre-ville de Charny. .
Centre-ville en face de la halle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ccop@ccop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête la rentrée
L’événement Fête la rentrée Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026