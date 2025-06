Fête Lancement de l’été au Blosne Halle Agnès Tirop (Halle du Blosne) Rennes 7 juillet 2025

Fête Lancement de l’été au Blosne Halle Agnès Tirop (Halle du Blosne) Rennes Lundi 7 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, Gratuit

Fête du lancement de l’été au Blosne de 15h à minuit le lundi 7 juillet, au programme de l’après midi (15h-18h):

Animations sportives, grand jeu, structure gonflable, création de badge et barbes à papa

Et au programme du soir (18h- minuit) :

Barbecue, défilé de costumes traditionnels et DJ set en continue jusqu’à minuit.

Halle Agnès Tirop (Halle du Blosne) Place Jean Normand Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine