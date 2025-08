FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes

FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes samedi 2 août 2025.

FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Concours de pétanque en doublettes.

200€ + mises (10€ par doublette).

Restauration rapide sur place.

Concours de pétanque en doublettes.

200€ + mises (10€ par doublette).

Restauration rapide sur place. .

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68

English :

Doubles pétanque competition.

200? + bets (10? per doublette).

Fast food on site.

German :

Petanque-Wettbewerb in Zweiergruppen.

200? + Einsätze (10? pro Doublette).

Schnellrestaurants vor Ort.

Italiano :

Gara di pétanque in doppio.

200 + scommesse (10? per doppio).

Fast food in loco.

Espanol :

Competición de petanca de dobles.

200 + apuestas (10? por doble).

Comida rápida in situ.

L’événement FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2025-07-30 par 48-OT Langogne