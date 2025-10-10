Fête le futur Ferme du Rutin Cérilly

Fête le futur Ferme du Rutin Cérilly vendredi 10 octobre 2025.

Fête le futur

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Polymorphe organise un évènement festif et musical pour restituer la parole habitante collectée cet été sur le territoire. Découvrez la visite guidée d’un musée dans 150 ans quand les inégalités de genre n’existeront plus, dans une ambiance conviviale.

.

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

English :

Polymorphe is organizing a festive, musical event to give voice to the opinions of local residents gathered over the summer. Discover a guided tour of a museum 150 years from now, when gender inequalities will no longer exist, in a convivial atmosphere.

German :

Polymorphe organisiert eine festliche und musikalische Veranstaltung, um das Wort der Bewohner, das diesen Sommer in der Region gesammelt wurde, wiederzugeben. Erleben Sie eine Führung durch ein Museum in 150 Jahren, wenn es keine geschlechtsspezifischen Ungleichheiten mehr gibt, in einer geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Polymorphe organizza un evento festoso e musicale per dare conto di ciò che la popolazione locale ha detto quest’estate. Scoprite una visita guidata di un museo tra 150 anni, quando le disuguaglianze di genere non esisteranno più, in un’atmosfera conviviale.

Espanol :

Polymorphe organiza un acto festivo y musical para dar cuenta de lo que han dicho los vecinos este verano. Descubra una visita guiada a un museo dentro de 150 años, cuando ya no existan las desigualdades de género, en un ambiente de convivencia.

L’événement Fête le futur Cérilly a été mis à jour le 2025-10-03 par Montluçon Tourisme