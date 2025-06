Fête le maximum Castillon Pelouse-plage Castillon-la-Bataille 6 juillet 2025 14:30

Fête le maximum Castillon Pelouse-plage 1 promenade Dubourdieu Castillon-la-Bataille Gironde

Fête le Maximum, 5e édition

Cette année le festival de l’association Le Maximum est en mode dominical.

Dimanche 6 juillet 2024 à partir de 14h30 à la Pelouse-plage de Castillon-la-Bataille, retrouvez trois spectacles avec Arrreuh :

Quand on m’a parlé des châteaux (compagnie Les Astres Songeurs), Wakapono (compagnie Bulles de notes), Juste au caillou (collectif Azul Bangor).

Mais aussi le crieur public de Bazas (compagnie Gargantua), le concert exceptionnel de Rita Macedo et le parti collectif suivi d’un apéro DJ set et toujours des jeux, des ateliers et des surprises !

Buvette et restauration sur place avec le soutien des viticulteurs locaux.

Entrée gratuite pour tous ! .

