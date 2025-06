Fête le Mur inauguration du Mur Blanc Marmoutier 5 juillet 2025 16:30

Fête le Mur inauguration du Mur Blanc 20 rue de Schwenheim Marmoutier Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-07-05 16:30:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

Au programme

Au Mur Blanc :

16h30 inauguration et prise de paroles

17h déambulation théâtrale le long du Mur par la communauté du Tiss’rêve

A la salle multifonctions :

18h30 soirée musicale (percussions et danses africaines avec FACIG, musique cajun avec Tonton Gris Gris et musiques variées avec M. Gerold ) et gastronomique .

20 rue de Schwenheim

Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08 mairie-marmoutier@orange.fr

L’événement Fête le Mur inauguration du Mur Blanc Marmoutier a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région