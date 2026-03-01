Fête le printemps part en live

44 Rue du Calvaire Pénestin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le festival du Printemps part en live revient à Pénestin le dimanche 29 mars 2026 de 10h00 à 18h00 pour fêter l’arrivée des beaux jours. Au programme trois concerts à ne pas manquer Spectralala (chanson française) à 12h00 puis 15h30 Harvest Folk ( folk-blues) et Tu m’ador (chanson-pop) à 17h00,

Et toute la journée, troc de plantes, marché artisanal, restauration et buvette… .

44 Rue du Calvaire Pénestin 56760 Morbihan Bretagne +33 2 23 10 01 02

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L’événement Fête le printemps part en live Pénestin a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56