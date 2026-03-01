Fête le printemps part en live Pénestin
Fête le printemps part en live Pénestin dimanche 29 mars 2026.
Fête le printemps part en live
44 Rue du Calvaire Pénestin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le festival du Printemps part en live revient à Pénestin le dimanche 29 mars 2026 de 10h00 à 18h00 pour fêter l’arrivée des beaux jours. Au programme trois concerts à ne pas manquer Spectralala (chanson française) à 12h00 puis 15h30 Harvest Folk ( folk-blues) et Tu m’ador (chanson-pop) à 17h00,
Et toute la journée, troc de plantes, marché artisanal, restauration et buvette… .
44 Rue du Calvaire Pénestin 56760 Morbihan Bretagne +33 2 23 10 01 02
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L’événement Fête le printemps part en live Pénestin a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56