fête le printemps part en live Salle des fêtes pénestn Pénestin Dimanche 29 mars, 10h00 Gratuit

Le Printemps Part en Live dimanche 29 mars à la salle des fêtes, de 10h à 18h. Gratuit

Le festival du Printemps part en live revient à Pénestin le dimanche 29 mars 2026 de 10h00 à 18h00 pour fêter l’arrivée des beaux jours. Au programme trois concerts à ne pas manquer Spectralala (chanson française) à 12h00 puis 15h30 Harvest Folk ( folk-blues) et Tu m’ador (chanson-pop) à 17h00,

Et toute la journée, troc de plantes, marché artisanal, restauration et buvette…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

1



Salle des fêtes pénestn 44 rue du calvaire 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

