fête le printemps part en live Salle des fêtes pénestn Pénestin
fête le printemps part en live Salle des fêtes pénestn Pénestin dimanche 29 mars 2026.
fête le printemps part en live Salle des fêtes pénestn Pénestin Dimanche 29 mars, 10h00 Gratuit
Le Printemps Part en Live dimanche 29 mars à la salle des fêtes, de 10h à 18h. Gratuit
Le festival du Printemps part en live revient à Pénestin le dimanche 29 mars 2026 de 10h00 à 18h00 pour fêter l’arrivée des beaux jours. Au programme trois concerts à ne pas manquer Spectralala (chanson française) à 12h00 puis 15h30 Harvest Folk ( folk-blues) et Tu m’ador (chanson-pop) à 17h00,
Et toute la journée, troc de plantes, marché artisanal, restauration et buvette…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00
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Salle des fêtes pénestn 44 rue du calvaire 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan