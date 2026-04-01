Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête le printemps Le Kermeur Plougonven

Fête le printemps Le Kermeur Plougonven samedi 18 avril 2026.

Lieu : Le Kermeur

Adresse : Ancienne école

Ville : 29640 Plougonven

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Plougonven

Fête le printemps

Le Kermeur Ancienne école Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Le Kermeur fête le printemps !
A partir de 9h30 Randonnées botaniques de 7 ou 13,5 km et VTT de 25 km (2 €)
Midi Repas patates au lard (12 €)
Après-midi Animations autour du bois
– jeux
– lancé de haches
– galoche
– atelier sculpture peinture
– tourneurs de bois
– vanniers
– scierie mobile
-broyeur de bois   .

Le Kermeur Ancienne école Plougonven 29640 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête le printemps

L’événement Fête le printemps Plougonven a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougonven (Finistère)