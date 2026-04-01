Fête le printemps Le Kermeur Plougonven

Plougonven

Fête le printemps

Le Kermeur Ancienne école Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Kermeur fête le printemps !

A partir de 9h30 Randonnées botaniques de 7 ou 13,5 km et VTT de 25 km (2 €)

Midi Repas patates au lard (12 €)

Après-midi Animations autour du bois

– jeux

– lancé de haches

– galoche

– atelier sculpture peinture

– tourneurs de bois

– vanniers

– scierie mobile

-broyeur de bois .

Le Kermeur Ancienne école Plougonven 29640 Finistère Bretagne

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English : Fête le printemps

L’événement Fête le printemps Plougonven a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX