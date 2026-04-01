Fête le printemps Le Kermeur Plougonven
Fête le printemps Le Kermeur Plougonven samedi 18 avril 2026.
Plougonven
Fête le printemps
Le Kermeur Ancienne école Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Kermeur fête le printemps !
A partir de 9h30 Randonnées botaniques de 7 ou 13,5 km et VTT de 25 km (2 €)
Midi Repas patates au lard (12 €)
Après-midi Animations autour du bois
– jeux
– lancé de haches
– galoche
– atelier sculpture peinture
– tourneurs de bois
– vanniers
– scierie mobile
-broyeur de bois .
Le Kermeur Ancienne école Plougonven 29640 Finistère Bretagne
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English : Fête le printemps
L’événement Fête le printemps Plougonven a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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