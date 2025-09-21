Fête » Les Atomnales » angle de la rue Thiers et de l’avenue du Grand Charran Valence

Fête » Les Atomnales » angle de la rue Thiers et de l’avenue du Grand Charran Valence dimanche 21 septembre 2025.

Animation de quartier, en partenariat avec l’ Association des habitants du Grand Charran, Asa des Canaux du Charran et le Journal de quartier “Charrandez-Vous”.

angle de la rue Thiers et de l’avenue du Grand Charran Sources du Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94 accueil@mjc-grand-charran.net

English :

Neighborhood activities, in partnership with the Association des habitants du Grand Charran, Asa des Canaux du Charran and the neighborhood newspaper ?Charrandez-Vous?

German :

Stadtteilarbeit in Partnerschaft mit der Association des habitants du Grand Charran, Asa des Canaux du Charran und der Stadtteilzeitung ?Charrandez-Vous?

Italiano :

Eventi di quartiere, in collaborazione con l’Association des habitants du Grand Charran, l’Asa des Canaux du Charran e il giornale di quartiere « Charrandez-Vous?

Espanol :

Actos vecinales, en colaboración con la Association des habitants du Grand Charran, Asa des Canaux du Charran y el periódico del barrio « Charrandez-Vous ».

