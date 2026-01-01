Fête les vins kms de Saint-Emilion

Château Soutard Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

COMPLET Marche sportive 10km

Marathon Relais Marathon Vivez l’ultime défi d’endurance en courant à travers les superbes vignobles et sites historiques de Saint-Émilion.

Course de 22 km Une excellente option pour ceux qui recherchent une distance plus courte tout en profitant des paysages à couper le souffle. Ce parcours allie défi et beauté, parfait pour les coureurs de tous niveaux.

COMPLET Course de 12 km Idéale pour les coureurs de tous niveaux, cette course est une belle occasion de s’amuser tout en découvrant les charmes de Saint-Émilion.

COMPLET Challenge Equipe Rassemblez vos collègues pour le Challenge Equipe ! Cette compétition amicale favorise l’esprit d’équipe alors que vous courez ensemble à travers les vignobles pittoresques, parfait pour renforcer les liens au sein de votre entreprise. .

Château Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête les vins kms de Saint-Emilion

L’événement Fête les vins kms de Saint-Emilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Saint-Emilion