Fête les vins kms Saint-Émilion
dimanche 4 avril 2027 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Fête les vins kms
Soutard Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Une expérience sportive et culturelle unique au cœur des vignobles prestigieux de Saint-Émilion, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette course unique allie le plaisir de la course à pied à la découverte du patrimoine viticole exceptionnel de la région.
Présentation des courses
Marathon Vivez l’ultime défi d’endurance en courant à travers les superbes vignobles et sites historiques de Saint-Émilion.
Course de 22 km Une excellente option pour ceux qui recherchent une distance plus courte tout en profitant des paysages à couper le souffle.
Course de 12 km Idéale pour les coureurs de tous niveaux.
Challenge Equipe Rassemblez vos collègues pour le Challenge Equipe !
Course Relais Marathon Formez un duo avec des amis ou des collègues pour la Course relais marathon.
Marche sportive .
Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête les vins kms
L’événement Fête les vins kms Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Saint-Emilion
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