Informations pratiques

Saint-Émilion

Fête les vins kms

Soutard Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-04

Une expérience sportive et culturelle unique au cœur des vignobles prestigieux de Saint-Émilion, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette course unique allie le plaisir de la course à pied à la découverte du patrimoine viticole exceptionnel de la région.

Présentation des courses

Marathon Vivez l’ultime défi d’endurance en courant à travers les superbes vignobles et sites historiques de Saint-Émilion.

Course de 22 km Une excellente option pour ceux qui recherchent une distance plus courte tout en profitant des paysages à couper le souffle.

Course de 12 km Idéale pour les coureurs de tous niveaux.

Challenge Equipe Rassemblez vos collègues pour le Challenge Equipe !

Course Relais Marathon Formez un duo avec des amis ou des collègues pour la Course relais marathon.

Marche sportive .

Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête les vins kms

L’événement Fête les vins kms Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Saint-Emilion