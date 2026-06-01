Mespaul

Fête l’été à Mespaul !

Place de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Animations, spectacles, jeux extérieurs, jeux de société, auberge espagnole, fresque participative.

Spectacle de danse des enfants, exposition des enfants de l’atelier des arts, lecture kamishibaï. .

Place de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête l’été à Mespaul ! Mespaul a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX