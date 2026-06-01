Fête l’été à Mespaul ! Mespaul
Fête l’été à Mespaul ! Mespaul vendredi 19 juin 2026.
Mespaul
Fête l’été à Mespaul !
Place de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Animations, spectacles, jeux extérieurs, jeux de société, auberge espagnole, fresque participative.
Spectacle de danse des enfants, exposition des enfants de l’atelier des arts, lecture kamishibaï. .
Place de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Fête l’été à Mespaul ! Mespaul a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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