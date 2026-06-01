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Fête l’été à Mespaul ! Mespaul

Fête l’été à Mespaul ! Mespaul vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 29420 Mespaul

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Mespaul

Fête l’été à Mespaul !

Place de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Animations, spectacles, jeux extérieurs, jeux de société, auberge espagnole, fresque participative.
Spectacle de danse des enfants, exposition des enfants de l’atelier des arts, lecture kamishibaï.   .

Place de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79 

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English :

L’événement Fête l’été à Mespaul ! Mespaul a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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