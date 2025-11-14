Fête local de Labatut Labatut

Fête local de Labatut Labatut vendredi 14 novembre 2025.

Fête local de Labatut

Salle des Fêtes Labatut Landes

Venez assister aux fêtes d’hiver organisées par le comité des fêtes!

Au programme:

Vendredi à 21h00 : Show Hypnose (participation libre)

Un spectacle Drôle, Bluffant et Intriguant qui va vous faire voyager dans le monde de l’hypnose. À 23h00 : Bal, Bières & Co.

Samedi à 11h00 Magic Balloon Show (Spectacle enfant gratuit) Spectacle de magie clownesque interactive et sculpture de ballons. À 12h00 Apéro offert par le comité et restauration pour les petits creux. À 19h00 repas sur réservation.

Soirée animée par la Banda les Dalton’s et le groupe les Watts Up .

Salle des Fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 17 33 30 cdf.labatut@gmail.com

