Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel
Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel dimanche 10 mai 2026.
Lamothe-Montravel
Fête local | La journée à ne pas manquer
Place de la tour Lamothe-Montravel Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez profiter s’in grand vide-greniers
Foire aux plantes et fleurs
Vide d’instruments de musique (salle des fêtes)
Fête foraine
Stand de sucreries* proposé par l’APE RPI Lamothe–Saint-Michel
Rassemblement de véhicules anciens*
Exposition dans la tour*
Stand de maquillage artistique, tatouages éphémères & bar à paillettes par Ilaya Dream
Animations musicales tout au long de la journée (programmation en cours) .
Place de la tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64
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English : Fête local | La journée à ne pas manquer
L’événement Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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