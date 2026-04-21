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Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel

Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel

Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place de la tour

Ville : 24230 Lamothe-Montravel

Département : Dordogne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Lamothe-Montravel

Fête local | La journée à ne pas manquer

Place de la tour Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Venez profiter s’in grand vide-greniers
Foire aux plantes et fleurs
Vide d’instruments de musique (salle des fêtes)
Fête foraine
Stand de sucreries* proposé par l’APE RPI Lamothe–Saint-Michel
Rassemblement de véhicules anciens*
Exposition dans la tour*
Stand de maquillage artistique, tatouages éphémères & bar à paillettes par Ilaya Dream
Animations musicales tout au long de la journée (programmation en cours)   .

Place de la tour Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64 

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English : Fête local | La journée à ne pas manquer

L’événement Fête local | La journée à ne pas manquer Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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