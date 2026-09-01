FÊTE LOCALE 2026 ! Place de l’Enclos Escalquens

Informations pratiques

Escalquens

FÊTE LOCALE 2026 !

Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 23:59:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Cette année encore, Escalquens organise sa fête locale !

Animations, manèges, concerts, restauration mobile et feu d’artifice : pendant quatre jours, venez nombreux vivre au rythme de ce week-end festif. Organisé par le comité des fêtes, cet événement vous donne rendez-vous sur la place de l’Enclos, au boulodrome, à la salle des fêtes et autour du Petit Bois pour partager des moments chaleureux en famille ou entre amis. .

Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie contact@cdfescalquens.fr

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English :

Once again this year, Escalquens is hosting its local festival!

L’événement FÊTE LOCALE 2026 ! Escalquens a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE