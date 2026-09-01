FÊTE LOCALE 2026 ! Place de l’Enclos Escalquens
jeudi 17 septembre 2026 · Place de l'Enclos · Escalquens
Informations pratiques
Escalquens
FÊTE LOCALE 2026 !
Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 23:59:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Cette année encore, Escalquens organise sa fête locale !
Animations, manèges, concerts, restauration mobile et feu d’artifice : pendant quatre jours, venez nombreux vivre au rythme de ce week-end festif. Organisé par le comité des fêtes, cet événement vous donne rendez-vous sur la place de l’Enclos, au boulodrome, à la salle des fêtes et autour du Petit Bois pour partager des moments chaleureux en famille ou entre amis. .
Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie contact@cdfescalquens.fr
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English :
Once again this year, Escalquens is hosting its local festival!
L’événement FÊTE LOCALE 2026 ! Escalquens a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE