Fête locale à Hiis

Fête locale à Hiis

à la salle des fêtes du village HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 19:30:00

Le comité des fêtes et la mairie vous invitent à venir vous amusez en famille aux fêtes de Hiis !

Vendredi

19h30 Repas animé par Les Frérots de la Peña sur réservation avant le 03/08

Menu Melon/Jambon, Poulet basquaise, Pêches Melba, Café

Tarifs 16€ enfants 8€

à la salle des fêtes du village HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 17 71 61

English :

The festivities committee and the town hall invite you to come and have some family fun at the Hiis festivities!

Friday

7:30 pm Meal hosted by Les Frérots de la Peña, book by 03/08

Menu: Melon/Jambon, Poulet basquaise, Pêches Melba, Coffee

Prices: 16? children 8?

German :

Das Festkomitee und die Stadtverwaltung laden Sie ein, sich mit Ihrer Familie bei den Festen von Hiis zu amüsieren!

Freitag

19.30 Uhr Essen mit Unterhaltung durch Les Frérots de la Peña (Reservierung vor dem 03.08.)

Menü: Melone/Schinken, Baskisches Huhn, Melba-Pfirsiche, Kaffee

Preise: 16? Kinder 8?

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti e il municipio vi invitano a venire a divertirvi in famiglia in occasione dei festeggiamenti dell’Hiis!

Venerdì

19:30 Pasto offerto da Les Frérots de la Peña, prenotazione obbligatoria entro il 03/08

Menù: Melone/ham, pollo basco, pesche Melba, caffè

Prezzi: 16? bambini 8?

Espanol :

¡La comisión de fiestas y el ayuntamiento te invitan a divertirte en familia en las fiestas de Hiis!

Viernes

19:30 Comida a cargo de Les Frérots de la Peña, previa reserva antes del 03/08

Menú: Melón/jamón, pollo a la vasca, melocotón melba, café

Precios: 16? niños 8?

