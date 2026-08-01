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FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais

jeudi 27 août 2026 · Loubens-Lauragais

FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
31460 Loubens-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Loubens-Lauragais

FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS

Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-27

Quatre jours de fête avec concours, repas, concerts et animations pour petits et grands. Pensez à réserver vos repas !
Jeudi 27 août
21h00 Concours de belote
16 € par équipe
Plus de 800 € de lots à gagner

Vendredi 28 août
21h00 Grand loto de l’été
Carton à 2 €, plus de 1 300 € de lots à remporter

Samedi 29 août
14h00 Concours de pétanque en doublette
20h00 Repas de l’été (20 €)
Tortilla, Salade verte, Colombo de poulet, Baba (avec ou sans rhum)
Réservations 06 79 11 47 06, comiteloubens@gmail.com
22h00 Concert Le Tout Puissant Tropical Orchestra

Dimanche 30 août
12h00 Dépôt de gerbe & apéritif
18h00 Apéro-concertAvec Zia
20h00 Plat à l’auberge (16,50 €)
Gaspacho, Lasagne gourmande, Brownie & crème anglaise Option végétarienne sur commande
Réservations 05 61 45 50 98

Tout au long du week-end
Manège de Victor
Animations du Schmilblick Club
Jeux pour tous !   .

Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie   comiteloubens@gmail.com

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English :

Four days of festivities featuring contests, meals, concerts, and activities for all ages. Don’t forget to make reservations for your meals!

L’événement FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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