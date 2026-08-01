FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais
jeudi 27 août 2026 · Loubens-Lauragais
Informations pratiques
Loubens-Lauragais
FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS
Loubens-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Quatre jours de fête avec concours, repas, concerts et animations pour petits et grands. Pensez à réserver vos repas !
Jeudi 27 août
21h00 Concours de belote
16 € par équipe
Plus de 800 € de lots à gagner
Vendredi 28 août
21h00 Grand loto de l’été
Carton à 2 €, plus de 1 300 € de lots à remporter
Samedi 29 août
14h00 Concours de pétanque en doublette
20h00 Repas de l’été (20 €)
Tortilla, Salade verte, Colombo de poulet, Baba (avec ou sans rhum)
Réservations 06 79 11 47 06, comiteloubens@gmail.com
22h00 Concert Le Tout Puissant Tropical Orchestra
Dimanche 30 août
12h00 Dépôt de gerbe & apéritif
18h00 Apéro-concertAvec Zia
20h00 Plat à l’auberge (16,50 €)
Gaspacho, Lasagne gourmande, Brownie & crème anglaise Option végétarienne sur commande
Réservations 05 61 45 50 98
Tout au long du week-end
Manège de Victor
Animations du Schmilblick Club
Jeux pour tous ! .
Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie comiteloubens@gmail.com
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English :
Four days of festivities featuring contests, meals, concerts, and activities for all ages. Don’t forget to make reservations for your meals!
L’événement FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE