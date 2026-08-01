Informations pratiques

Loubens-Lauragais

FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS

Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Quatre jours de fête avec concours, repas, concerts et animations pour petits et grands. Pensez à réserver vos repas !

Jeudi 27 août

21h00 Concours de belote

16 € par équipe

Plus de 800 € de lots à gagner

Vendredi 28 août

21h00 Grand loto de l’été

Carton à 2 €, plus de 1 300 € de lots à remporter

Samedi 29 août

14h00 Concours de pétanque en doublette

20h00 Repas de l’été (20 €)

Tortilla, Salade verte, Colombo de poulet, Baba (avec ou sans rhum)

Réservations 06 79 11 47 06, comiteloubens@gmail.com

22h00 Concert Le Tout Puissant Tropical Orchestra

Dimanche 30 août

12h00 Dépôt de gerbe & apéritif

18h00 Apéro-concertAvec Zia

20h00 Plat à l’auberge (16,50 €)

Gaspacho, Lasagne gourmande, Brownie & crème anglaise Option végétarienne sur commande

Réservations 05 61 45 50 98

Tout au long du week-end

Manège de Victor

Animations du Schmilblick Club

Jeux pour tous ! .

Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie comiteloubens@gmail.com

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English :

Four days of festivities featuring contests, meals, concerts, and activities for all ages. Don’t forget to make reservations for your meals!

L’événement FÊTE LOCALE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE