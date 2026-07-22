FÊTE LOCALE APÉRITIF AVEC KRYSTAL NOIR ET REPAS Saint-Gervais-sur-Mare
samedi 1 août 2026 · Saint-Gervais-sur-Mare
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Mare
FÊTE LOCALE APÉRITIF AVEC KRYSTAL NOIR ET REPAS
Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête locale de St Gervais sur Mare du 31 juillet au 2 Aout 2026, sur la place du Quai
Fête locale de St Gervais sur Mare du 31 juillet au 2 Aout 2026, sur la place du Quai
Vendredi 31 juillet
Dès 14h30 Concours de pétanque
17h-21h Tournée Hérault vacances ( jeux et stands gratuits)
19h30 Bodega animé par le Duo Live Lascar
22h Bal gratuit avec DJ Cyril
Samedi 1er Aout Journée la carmague à la montagne avec la Manade Bilhau
10h bénédiction des chevaux, jeux équestres et grand cortège de chevaux
12h Concert par la chorale de la Mare
15h Jeux de Gardian suivi d’un Toro piscine
19h Apéritif animé par Krystal Noir suivi d’un repas (Gradianne de Taureau-fromage-dessert 18€ adultes 12€ pour les -de 12 ans)
22h Bal Gratuit avec le Grand Orchestre Krystal Noir
Dimanche 2 aout
9h tour de ville par le comité déguisé
17h Loto 21 Parties
19h30 clôture de la fête avec le groupe Live Revival .
Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65
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English : FÊTE LOCALE APÉRITIF AVEC KRYSTAL NOIR ET REPAS
St. Gervais-sur-Mare Local Festival, July 31–August 2, 2026, at Place du Quai
L’événement FÊTE LOCALE APÉRITIF AVEC KRYSTAL NOIR ET REPAS Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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