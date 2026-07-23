AGENDA · Ausseing
FÊTE LOCALE Ausseing
vendredi 7 août 2026 · Ausseing
Informations pratiques
Ausseing
FÊTE LOCALE
Ausseing Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Fête locale à Ausseing
Concours de pétanque, Repas, Musique, Fête 9 .
Ausseing 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Local Festival in Ausseing
L’événement FÊTE LOCALE Ausseing a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE