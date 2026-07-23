UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ausseing

FÊTE LOCALE Ausseing

vendredi 7 août 2026 · Ausseing

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
31260 Ausseing
Département
Haute-Garonne
Tarif
9 9 9 Tarif enfant

Ausseing

FÊTE LOCALE

Ausseing Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Fête locale à Ausseing
Concours de pétanque, Repas, Musique, Fête 9  .

Ausseing 31260 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local Festival in Ausseing

L’événement FÊTE LOCALE Ausseing a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE