Informations pratiques

Ausseing

FÊTE LOCALE

Ausseing Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Fête locale à Ausseing

Concours de pétanque, Repas, Musique, Fête 9 .

Ausseing 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Local Festival in Ausseing

L’événement FÊTE LOCALE Ausseing a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE