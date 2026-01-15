Fête locale Salle polyvalente Barzun
Fête locale Salle polyvalente Barzun vendredi 23 janvier 2026.
Fête locale
Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
19h30 repas sur réservation suivi d’une soirée animée par le podium TNT. .
Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 53 02
English : Fête locale
