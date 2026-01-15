Fête locale Salle polyvalente Barzun
Fête locale Salle polyvalente Barzun samedi 24 janvier 2026.
Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun Pyrénées-Atlantiques
13h trinquet , tournoi de balle pelée sur inscription (16 équipes de 2 joueurs ).
19h trinquet, la bodega du Carambo servira de savoureuses planchas.
22h salle polyvalente, bal d’hiver du comité avec le podium TNT. .
Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 87 76 88
