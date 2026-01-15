Fête locale Salle polyvalente Barzun

Fête locale

Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

13h trinquet , tournoi de balle pelée sur inscription (16 équipes de 2 joueurs ).

19h trinquet, la bodega du Carambo servira de savoureuses planchas.

22h salle polyvalente, bal d’hiver du comité avec le podium TNT. .

Salle polyvalente Impasse du Canal du Moulin Barzun 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 87 76 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale

L’événement Fête locale Barzun a été mis à jour le 2026-01-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran