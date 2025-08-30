FÊTE LOCALE Bellegarde-Sainte-Marie

FÊTE LOCALE Bellegarde-Sainte-Marie samedi 30 août 2025.

FÊTE LOCALE

Bellegarde-Sainte-Marie Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

La fête locale de Bellegarde-Sainte-Marie va battre son plein, en plein air à l’ombre des tilleuls !

Le Comité des Fêtes sera ravi de vous accueillir pour partager avec vous ce week-end distrayant et agréable !

Samedi

Nous vous donnons rendez-vous au centre du village à partir de 20h00.

La soirée débutera par un apéritif offert par le Comité des Fêtes. Il sera suivi d’un repas avec les formules saucisse au mètre ou portion individuelle, et desserts.

La soirée sera animée par DJ Alex Oh’Mnia.

Dimanche

Messe à 09h30, suivie du Dépôt de Gerbes aux Monuments aux Morts à 10h30.

À partir de 12h00, un apéritif vous sera offert par le Conseil Municipal, suivi d’un repas

Entrée ; Paëlla + Vin ; Dessert (Pensez à apporter assiettes et couverts).

L’orchestre L’Orquesz animera l’après-midi à partir de 15h00, avec du musette, il vous fera tourner à deux sur une valse métisse, s’enlacer langoureusement sur un boléro et découvrir la fougue délicieuse d’un paso-doble ou d’un cha-cha-cha ! 7 .

Bellegarde-Sainte-Marie 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 59 43 mairie.bellegarde31@wanadoo.fr

English :

Bellegarde-Sainte-Marie’s local festival will be in full swing, outdoors in the shade of the lime trees!

The Comité des Fêtes will be delighted to welcome you and share this entertaining and enjoyable weekend with you!

German :

Das lokale Fest in Bellegarde-Sainte-Marie wird in vollem Gange sein, unter freiem Himmel im Schatten der Linden!

Das Festkomitee freut sich, Sie begrüßen zu dürfen, um dieses unterhaltsame und angenehme Wochenende mit Ihnen zu teilen!

Italiano :

La festa locale di Bellegarde-Sainte-Marie sarà in pieno svolgimento, all’aperto e all’ombra dei tigli!

Il Comité des Fêtes sarà lieto di accogliervi e di condividere con voi questo fine settimana divertente e piacevole!

Espanol :

La fiesta local de Bellegarde-Sainte-Marie estará en su apogeo, al aire libre y a la sombra de los tilos

El Comité des Fêtes estará encantado de recibirle y compartir con usted este fin de semana tan entretenido y divertido

L’événement FÊTE LOCALE Bellegarde-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE