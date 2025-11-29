Fête locale Salle des fêtes Bentayou-Sérée

Fête locale

Bentayou-Sérée se prépare à vivre deux jours de festivités et de rassemblement les samedi 29 et dimanche 30 novembre, sous l’égide du Comité des Fêtes. Au programme gastronomie, danse et tradition locale.

Samedi 29 novembre

19h30 Apéritif et repas organisé par le Comité des fêtes.

Au menu (16€ 10€ pour les moins de 12 ans) Velouté de potiron et châtaignes, axoa de veau et pommes de terre vapeur, brownie chocolat, café digestifs. Sur réservation.

23h30 4h Bal animé par le Podium Optinight.

Dimanche 30 novembre

10h30 Messe à l’église Sainte Catherine.

12h Apéritif du Maire à la Maison pour Tous.

Ce week-end s’annonce comme une belle opportunité pour les habitants de Bentayou-Sérée et des alentours de se retrouver et de partager des moments chaleureux avant l’arrivée de l’hiver.

Salle des fêtes BENTAYOU-SEREE Bentayou-Sérée 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 53 91 27 mairie-bentayouseree@wanadoo.fr

English :

Bentayou-Sérée is gearing up for two days of festivities and get-togethers on Saturday November 29 and Sunday November 30, under the aegis of the Comité des Fêtes. On the program: gastronomy, dance and local tradition.

Saturday, November 29

7.30pm: Aperitif and meal organized by the Comité des fêtes.

Menu (16? 10? for children under 12): Pumpkin and chestnut velouté, veal axoa and steamed potatoes, chocolate brownie, coffee digestifs. Reservations required.

11:30 pm 4 am: Ball with Podium Optinight.

Sunday, November 30

10:30am: Mass at Sainte Catherine church.

12pm: Mayor’s aperitif at the Maison pour Tous.

This weekend promises to be a great opportunity for the inhabitants of Bentayou-Sérée and the surrounding area to get together and share some warm moments before the onset of winter.

German :

Bentayou-Sérée bereitet sich darauf vor, am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November unter der Schirmherrschaft des Festkomitees zwei Tage voller Feierlichkeiten und Zusammenkünfte zu erleben. Auf dem Programm stehen Gastronomie, Tanz und lokale Traditionen.

Samstag, 29. November

19:30 Uhr: Aperitif und Essen, organisiert vom Festkomitee.

Menü (16? 10? für Kinder unter 12 Jahren): Kürbiscremesuppe mit Kastanien, Kalbsaxoa mit Salzkartoffeln, Schokoladen-Brownie, Kaffee Digestif. Nur mit Reservierung.

23:30 4:00 Uhr: Tanz mit dem Optinight-Podium.

Sonntag, 30. November

10.30 Uhr: Heilige Messe in der Kirche Sainte Catherine.

12 Uhr: Aperitif des Bürgermeisters in der Maison pour Tous.

Dieses Wochenende verspricht eine gute Gelegenheit für die Bewohner von Bentayou-Sérée und Umgebung zu sein, sich vor der Ankunft des Winters zu treffen und warme Momente zu teilen.

Italiano :

Bentayou-Sérée si prepara a due giorni di festeggiamenti e incontri, sabato 29 e domenica 30 novembre, sotto l’egida del Comité des Fêtes. In programma: gastronomia, danza e tradizioni locali.

Sabato 29 novembre

ore 19.30: aperitivo e cena a cura del Comité des fêtes.

Il menu (16? 10? per i bambini sotto i 12 anni): Crema di zucca con castagne, axoa di vitello con patate al vapore, brownie al cioccolato, caffè e dopocena. Prenotazione obbligatoria.

dalle 23.30 alle 4 del mattino: musica dal vivo di Podium Optinight.

Domenica 30 novembre

10.30: Messa nella chiesa di Sainte Catherine.

ore 12: aperitivo del sindaco alla Maison pour Tous.

Questo fine settimana si preannuncia come una grande occasione per gli abitanti di Bentayou-Sérée e dintorni di riunirsi e condividere alcuni momenti di calore prima dell’inizio dell’inverno.

Espanol :

Bentayou-Sérée se prepara para dos días de fiesta y convivencia, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, bajo los auspicios del Comité de Fiestas. En el programa: gastronomía, danza y tradiciones locales.

Sábado 29 de noviembre

19.30 h: Aperitivo y comida organizados por el Comité de Fiestas.

En el menú (16? 10? para menores de 12 años): Crema de calabaza con castañas, axoa de ternera con patatas al vapor, brownie de chocolate, café y sobremesa. Reserva obligatoria.

23.30 h 4 h: Música en directo a cargo de Podium Optinight.

Domingo 30 de noviembre

10.30 h: Misa en la iglesia Sainte Catherine.

12h: Aperitivo del alcalde en la Maison pour Tous.

Este fin de semana promete ser una gran ocasión para que los habitantes de Bentayou-Sérée y alrededores se reúnan y compartan momentos cálidos antes de la llegada del invierno.

