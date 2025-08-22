Fête locale au village Bourret
Fête locale au village Bourret vendredi 22 août 2025.
Fête locale
au village au coeur du village Bourret Tarn-et-Garonne
Début : Vendredi 2025-08-22
fin : 2025-08-24
2025-08-22
Fête votive avec animation foraines durant les 3 jours.
au village au coeur du village Bourret 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 09 71 73 78
English :
Votive festival with fairground entertainment all 3 days.
German :
Votivfest mit Jahrmarktsanimation während der drei Tage.
Italiano :
Festa votiva con intrattenimento da fiera durante i 3 giorni.
Espanol :
Festival votivo con espectáculos de feria durante los 3 días.
L’événement Fête locale Bourret a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne