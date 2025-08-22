Fête locale au village Bourret

Fête locale au village Bourret vendredi 22 août 2025.

Fête locale

au village au coeur du village Bourret Tarn-et-Garonne

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Fête votive avec animation foraines durant les 3 jours.

English :

Votive festival with fairground entertainment all 3 days.

German :

Votivfest mit Jahrmarktsanimation während der drei Tage.

Italiano :

Festa votiva con intrattenimento da fiera durante i 3 giorni.

Espanol :

Festival votivo con espectáculos de feria durante los 3 días.

L’événement Fête locale Bourret a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne