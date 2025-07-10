Fête locale au village Bourret
Fête locale au village Bourret samedi 22 août 2026.
Bourret
Fête locale
au village au coeur du village Bourret Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
Fête votive avec animation foraines durant les 3 jours.
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au village au coeur du village Bourret 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 09 71 73 78
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English :
Votive festival with fairground entertainment all 3 days.
L’événement Fête locale Bourret a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne
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