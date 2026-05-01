Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête locale Castetpugon

Fête locale Castetpugon

Fête locale Castetpugon samedi 16 mai 2026.

Ville : 64330 Castetpugon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Castetpugon

Fête locale

Castetpugon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :
2026-05-16

9h marche de 10 km.
14h concours de pétanque.
19h30 repas.
23h bal animé par Podium Système D.   .

Castetpugon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 91 75 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale

L’événement Fête locale Castetpugon a été mis à jour le 2026-05-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran