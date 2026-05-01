Castetpugon

Fête locale

Castetpugon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :

2026-05-16

9h marche de 10 km.

14h concours de pétanque.

19h30 repas.

23h bal animé par Podium Système D. .

Castetpugon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 91 75 44

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Castetpugon a été mis à jour le 2026-05-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran