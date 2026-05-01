Fête locale Castetpugon
Fête locale Castetpugon samedi 16 mai 2026.
Castetpugon
Fête locale
Castetpugon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Date(s) :
2026-05-16
9h marche de 10 km.
14h concours de pétanque.
19h30 repas.
23h bal animé par Podium Système D. .
Castetpugon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 91 75 44
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Castetpugon a été mis à jour le 2026-05-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran