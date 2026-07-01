Informations pratiques

Caubiac

FÊTE LOCALE

Place de l’Église Caubiac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Mairie et comité des fêtes de Caubiac vous invitent à la fête du village, le FestiCaubiac !

Pendant trois jours, profitez d’une fête foraine, d’un concours de pétanque, d’un apéritif animé, … .

Place de l’Église Caubiac 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 71 88 mairie@caubiac.fr

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English :

The Caubiac Town Hall and Festival Committee invite you to the village festival, FestiCaubiac!

L’événement FÊTE LOCALE Caubiac a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE