Fête locale Cercoux

Fête locale Cercoux vendredi 12 septembre 2025.

Fête locale

le bourg Cercoux Charente-Maritime

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Tout le week end, manèges, buvette, confiseries…

le bourg Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 91 52 cdf.cercoux@hotmail.com

English :

All weekend long, rides, refreshments, sweets…

German :

Das ganze Wochenende, Fahrgeschäfte, Getränkestand, Süßigkeiten…

Italiano :

Per tutto il fine settimana, corse, rinfreschi, dolci…

Espanol :

Todo el fin de semana, paseos, refrescos, dulces…

