Fête locale Cercoux
Fête locale Cercoux vendredi 12 septembre 2025.
Fête locale
le bourg Cercoux Charente-Maritime
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Tout le week end, manèges, buvette, confiseries…
le bourg Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 91 52 cdf.cercoux@hotmail.com
English :
All weekend long, rides, refreshments, sweets…
German :
Das ganze Wochenende, Fahrgeschäfte, Getränkestand, Süßigkeiten…
Italiano :
Per tutto il fine settimana, corse, rinfreschi, dolci…
Espanol :
Todo el fin de semana, paseos, refrescos, dulces…
