Fête locale Champagne-et-Fontaine
Fête locale Champagne-et-Fontaine samedi 1 août 2026.
Champagne-et-Fontaine
Fête locale
Champagne-et-Fontaine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête locale de Fontaine
Samedi dès 19h Spectacle année 80 avec la troupe Plaisir coupable suivi d’une mega teuf avec Podium Weekdance
Dimanche Fête champêtre concours de fléchettes, promenade gratuites en calèche et poney, plateau repas, revue cabaret et feu d’artifice
Fête locale de Fontaine
Samedi dès 19h Spectacle année 80 avec la troupe Plaisir coupable suivi d’une mega teuf avec Podium Weekdance
Dimanche Fête champêtre concours de fléchettes, promenade gratuites en calèche et poney, plateau repas, revue cabaret et feu d’artifice .
Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74
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English : Fête locale
Fontaine Local Festival
Saturday starting at 7:00 p.m.: ’80s-themed show with the Plaisir Coupable troupe, followed by a mega party with Podium Weekdance
Sunday: Country Fair: darts tournament, free horse-drawn carriage and pony rides, boxed meals, cabaret show, and fireworks
L’événement Fête locale Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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