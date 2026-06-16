Champagne-et-Fontaine

Fête locale

Champagne-et-Fontaine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Fête locale de Fontaine

Samedi dès 19h Spectacle année 80 avec la troupe Plaisir coupable suivi d’une mega teuf avec Podium Weekdance

Dimanche Fête champêtre concours de fléchettes, promenade gratuites en calèche et poney, plateau repas, revue cabaret et feu d’artifice

Fête locale de Fontaine

Samedi dès 19h Spectacle année 80 avec la troupe Plaisir coupable suivi d’une mega teuf avec Podium Weekdance

Dimanche Fête champêtre concours de fléchettes, promenade gratuites en calèche et poney, plateau repas, revue cabaret et feu d’artifice .

Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74

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English : Fête locale

Fontaine Local Festival

Saturday starting at 7:00 p.m.: ’80s-themed show with the Plaisir Coupable troupe, followed by a mega party with Podium Weekdance

Sunday: Country Fair: darts tournament, free horse-drawn carriage and pony rides, boxed meals, cabaret show, and fireworks

L’événement Fête locale Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne