FÊTE LOCALE D’ADISSAN LA BODEGA DU POULAIN

Adissan Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Prêts pour trois jours festifs ? Adissan et son poulain vous attendent pour faire la fête !

Le Poulain d’Adissan est de retour pour des fêtes d’anthologie sur 3 jours

Notez bien les dates du 18,19 et 20 Juillet pour 3 jours de folie !!

Vendredi 18 juillet Extravaganza avec Thomas Cé

Samedi 19 juillet Night Kolorz avec Lilian Massart

Dimanche 22 juillet Soirée I love 2000′ Laurent Pepper

Retrouvez le programme détaillé des animations en ligne ! .

Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 6 72 54 60 69

English :

Ready for three festive days? Adissan and its foal are waiting for you to party!

German :

Sind Sie bereit für drei festliche Tage? Adissan und sein Fohlen erwarten Sie zum Feiern!

Italiano :

Pronti per tre giorni di festa? Adissan e il suo puledro vi aspettano per festeggiare!

Espanol :

¿Listo para tres días de fiesta? ¡Adissan y su potro te esperan para divertirse!

