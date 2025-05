FÊTE LOCALE D’AVIGNONET LAURAGAIS – Avignonet-Lauragais, 6 juin 2025 07:00, Avignonet-Lauragais.

Haute-Garonne

FÊTE LOCALE D’AVIGNONET LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Venez profiter de la fête locale d’Avignonet Lauragais qui se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 juin !

Programme

Vendredi 06 juin

19h30 Repas Tapas, 10€ l’assiette (place du château)

20h30 Soirée animée par Éclosion (place du château)

21h00 Concours de Belote Foyer (organisation Avignonet Initiatives)

Samedi 07 juin

07h30 Concours de pêche, Lac de Vernes et ouvert à tous (association de pêche d’Avignonet)

11h30 Remise des prix

12h00 Repas Daube à la bière (20€ au boulodrome)

15h00 Concours de pétanque, doublette formée et ouvert à tous

19h00 Apéritif & bandas conserv Band Band (place du château)

20h00 Repas Grillades de boeuf, 20€ par adulte et 12€ pour les -12ans (place du château)

22h30 Disco Mobile Audio Night

Dimanche 08 juin

10h00 Messe en musique

Animée par l’association musicale « les sans soucis »

11h00 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

11h30 Apéritif offert par la municipalité (sous la halle)

15h00-18h00 Animation « Petits bolides d’Avignonet » (devant l’église)

19h00 Repas Rougail Saucisse, 16€ par adulte et 10€ pour les enfants de -12 ans (place du château)

21h00 Bal Musette Mireille (sous la halle)

22h00 Soirée DJ -Star Night (place du château)

À la tombée de la nuit, embrasement musicale du clêcher .

Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie comite.avignonet@gmail.com

English :

Come and enjoy the Avignonet Lauragais local festival from Friday June 6 to Sunday June 8!

German :

Genießen Sie das lokale Fest in Avignonet Lauragais, das von Freitag, dem 6. bis Sonntag, dem 8. Juni stattfindet!

Italiano :

Venite a godervi la festa locale di Avignonet Lauragais da venerdì 6 a domenica 8 giugno!

Espanol :

Venga a disfrutar de la fiesta local de Avignonet Lauragais del viernes 6 al domingo 8 de junio

