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Fête locale de Bazinval Bazinval

Fête locale de Bazinval Bazinval samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Centre-bourg

Ville : 76340 Bazinval

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Bazinval

Fête locale de Bazinval

Centre-bourg Bazinval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-11

– Samedi 11 juillet Ouverture de la fête foraine.
tournoi de pétanque
9h inscription 10h jet du but 10€/doublette récompenses 100% des mises + trophées restauration et buvette sur place

– Dimanche 12 juillet Brocante
Rue de la forêt 1.50€/le mètre linéaire Café et apéritif offerts à tous les exposants
Buvette et restauration sur place
Inscription obligatoire avant le 10 juillet 06 85 78 48 48 06 72 53 91 95
Venez nombreux !!

– Lundi 14 Juillet Repas tripes Sur réservation
06 18 75 60 21 02 35 94 52 68

Infos
– Président du comité des fêtes 06 85 78 48 48 06 72 53 91 95   .

Centre-bourg Bazinval 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 75 60 21  romaric.tetu@orange.fr

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English : Fête locale de Bazinval

L’événement Fête locale de Bazinval Bazinval a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Aumale Blangy

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