Bazinval

Fête locale de Bazinval

Centre-bourg Bazinval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

– Samedi 11 juillet Ouverture de la fête foraine.

tournoi de pétanque

9h inscription 10h jet du but 10€/doublette récompenses 100% des mises + trophées restauration et buvette sur place

– Dimanche 12 juillet Brocante

Rue de la forêt 1.50€/le mètre linéaire Café et apéritif offerts à tous les exposants

Buvette et restauration sur place

Inscription obligatoire avant le 10 juillet 06 85 78 48 48 06 72 53 91 95

Venez nombreux !!

– Lundi 14 Juillet Repas tripes Sur réservation

06 18 75 60 21 02 35 94 52 68

Infos

– Président du comité des fêtes 06 85 78 48 48 06 72 53 91 95 .

Centre-bourg Bazinval 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 75 60 21 romaric.tetu@orange.fr

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English : Fête locale de Bazinval

L’événement Fête locale de Bazinval Bazinval a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Aumale Blangy