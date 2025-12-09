FÊTE LOCALE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers
FÊTE LOCALE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers samedi 17 janvier 2026.
FÊTE LOCALE DE CASTELNAU DE GUERS
Castelnau-de-Guers Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Samedi 17 et Dimanche 18 Janvier Castelnau en Fête ! Bal avec l’orchestre Paul Selmer et Fête foraine pour les enfants !
Castelnau de Guers en fête !
SAMEDI 17/01
– 9h Tournoi de Pétanque, Cour du Château
– 21h30 à 1h bal avec l’Orchestre Paul Selmer, salle polyvalente.
DIMANCHE 18/01
– 11h concert par l’orchestre Paul Selmer, église de Catsleneu de Guers
– 20h à 22h30 repas sur réservation à la salle polyvalente
– 22h30 à 01h bal ouvert à tous avec l’orchestre Paul Selmer .
Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61
English :
Saturday January 17 and Sunday January 18 Castelnau en Fête! Ball with the Paul Selmer orchestra and children’s funfair!
L’événement FÊTE LOCALE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2025-12-05 par OLD Hérault Ex OT PEZENAS VAL D’HERAULT