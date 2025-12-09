FÊTE LOCALE DE CASTELNAU DE GUERS

Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Samedi 17 et Dimanche 18 Janvier Castelnau en Fête ! Bal avec l’orchestre Paul Selmer et Fête foraine pour les enfants !

Castelnau de Guers en fête !

SAMEDI 17/01

– 9h Tournoi de Pétanque, Cour du Château

– 21h30 à 1h bal avec l’Orchestre Paul Selmer, salle polyvalente.

DIMANCHE 18/01

– 11h concert par l’orchestre Paul Selmer, église de Catsleneu de Guers

– 20h à 22h30 repas sur réservation à la salle polyvalente

– 22h30 à 01h bal ouvert à tous avec l’orchestre Paul Selmer .

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61

English :

Saturday January 17 and Sunday January 18 Castelnau en Fête! Ball with the Paul Selmer orchestra and children’s funfair!

