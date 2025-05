FÊTE LOCALE DE CAUX – Caux, 6 juin 2025 07:00, Caux.

Hérault

FÊTE LOCALE DE CAUX Avenue de la Gare Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-06

Fête foraine à Caux, nombreux manèges durant les quatre jours !

FETE LOCALE DE PENTECOTE à CAUX !

*** Du 6 au 9 juin 2025 ***

FETE FORAINE et BALS

Parking de la salle du Peuple et avenue de la gare

Le programme

* Vendredi 6 juin > Orchestre NO NAME

* Samedi 7 juin > Extravaganza by CASSOU

* Dimanche 8 juin > Orchestre PAUL SELMER

* Lundi 9 juin > TOUR DE VILLE du Cauxmité des fêtes (la lève) ; concours de pétanque

Restauration au bar le Rex à midi vendredi, samedi et dimanche

Très bonne fête à tous ! .

Avenue de la Gare

Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 40 09 accueil@caux.fr

English : LOCAL PENTECOST FESTIVAL

Fair, many rides during the four days!

German :

Kirmes, zahlreiche Fahrgeschäfte während der vier Tage!

Italiano :

Luna Park a Caux, con tante giostre durante i quattro giorni!

Espanol :

Parque de atracciones, ¡muchas atracciones durante los cuatro días!

