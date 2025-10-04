Fête locale de Cazaux-Fréchet Anéran Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
Fête locale de Cazaux-Fréchet Anéran Camors
CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
2025-10-04
Dernière fête de village de la saison en vallée du Louron, la fête de Cazaux-Fréchet propose tous les ingrédients traditionnels pour un moment convivial et festif repas spectacle, bal avec orchestre, messe traditionnelle…
Samedi 4
11h messe église de Frechet
19h Apéritif dansant avec l’la Banda Los Valencianos
20h30 Repas (Menu Salade gourmande Magret canard- Gratin dauphinois– Tomates Provençales Fromage Dessert Vin Café) 23€ /Adulte 12€ moins de 10 ans Réservation 06 78 72 36 35 ou 06 85 80 71 51
22h30 Soirée dansante avec l’orchestre Didier LAURENT ambiance assurée bal gratuit
Dimanche 5
11h 15 Cérémonie aux monuments aux morts
12h30 Apéritif offert par la mairie .
CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com
English :
Last village festival of the season in the Louron valley, the festival of Cazaux-Fréchet offers all the traditional ingredients for a friendly and festive moment: meal show, ball with orchestra, traditional mass…
German :
Das letzte Dorffest der Saison im Louron-Tal, das Fest von Cazaux-Fréchet, bietet alle traditionellen Zutaten für einen geselligen und festlichen Moment: Show-Essen, Tanz mit Orchester, traditionelle Messe…
Italiano :
Ultima festa di paese della stagione nella valle di Louron, la festa di Cazaux-Fréchet offre tutti gli ingredienti tradizionali per un’occasione di convivialità e di festa: un pasto e uno spettacolo, un ballo con orchestra, una messa tradizionale…
Espanol :
Última fiesta de pueblo de la temporada en el valle de Louron, la fiesta de Cazaux-Fréchet ofrece todos los ingredientes tradicionales para una ocasión festiva y de convivencia: comida y espectáculo, baile con orquesta, misa tradicional…
