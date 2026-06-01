Fête locale de Cissac Cissac-Médoc
Fête locale de Cissac Cissac-Médoc samedi 20 juin 2026.
Cissac-Médoc
Fête locale de Cissac
Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-20
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Pour la fête de Cissac de nombreuses animations vous sont proposées
– samedi vide-greniers (sur inscription pour les exposants), rando pédestre (sur réservation) et VTT, laser-game, marché des créateurs, repas déjeuner et repas dansant en soirée
– dimanche foire aux vins de 10h à 17h, concours de belote dès 14h et jeux pour enfants à partir de 15h
– lundi loto à 20h30 (ouverture des portes dès 18h30). Buvette et crêpes sur place.
3 jours de convivialité et de fête à ne pas manquer ! .
Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 78 78
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English : Fête locale de Cissac
L’événement Fête locale de Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Médoc-Vignoble