Cissac-Médoc

Fête locale de Cissac

Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Pour la fête de Cissac de nombreuses animations vous sont proposées

– samedi vide-greniers (sur inscription pour les exposants), rando pédestre (sur réservation) et VTT, laser-game, marché des créateurs, repas déjeuner et repas dansant en soirée

– dimanche foire aux vins de 10h à 17h, concours de belote dès 14h et jeux pour enfants à partir de 15h

– lundi loto à 20h30 (ouverture des portes dès 18h30). Buvette et crêpes sur place.

3 jours de convivialité et de fête à ne pas manquer ! .

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 78 78

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English : Fête locale de Cissac

L’événement Fête locale de Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Médoc-Vignoble