FÊTE LOCALE DE DONNEVILLE RD 813 Donneville

Donneville

FÊTE LOCALE DE DONNEVILLE

RD 813 Espace Cabanac Donneville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Un week end bien rempli !

Ouverture des manèges dès vendredi !

===== 4 juillet =====

Tendez l’oreille pour l’ouverture de la fête ! Ce sera à Cabanac avec des manèges (pêche au canard, carrousel, tirs à la carabine, trampoline, structures gonflables et barbe à Papa) et une buvette.

Restauration prévue sur place avec Les Copaings

(Hamburger Frites).

Le Blind test revient ! Bonne humeur garantie !

Soirée DJ avec Greg Saelen

===== 5 juillet =====

Conte de Christophe à la médiathèque

Tournoi de pétanque (inscription sur place, de préférence par équipe, juste avant le tournoi. 15 € par équipe ou 5 € par joueur)

8 Concert de l’Orchestre symphonique Toulouse Lauragais

Apéritif et repas (inscription nécessaire avant le 24 juin)

My generation en concert (Music Live Band professionnel basé à Toulouse, une bande de joyeux musiciens qui va vous replonger dans les tubes des années 80,90…)

===== 6 juillet =====

h Messe

12h Cérémonie commémorative au monument aux morts (en musique)

3 Apéritif offert par la municipalité à Cabanac

Repas partagé

17h Concours de gâteaux sur inscription à [bureau@leclad.fr](mailto:bureau@leclad.fr)

8 Spectacle en plein air IDYLLE Les tribulations universelles d’un couple, naviguant avec finesse et ironie entre jeu burlesque et style contemporain !

19 MABOUYA-LA le groupe Mas (carnaval de Guadeloupe) avec une restauration proposée par La case Bourbon (plats réunionnais)

Retraite aux flambeaux et Spectacle pyromusical. Départ de Cabanac vers le stade en musique avec Mabouya-la. Le feu d’artifice est proposé par F.C. PYRO. .

RD 813 Espace Cabanac Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A busy weekend!

L’événement FÊTE LOCALE DE DONNEVILLE Donneville a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE