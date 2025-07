FETE LOCALE DE FLORENSAC Florensac

Place de la République Florensac Hérault

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-25

2025-08-21

Florensac en fête du Jeudi 21 au Lundi 25 août !

Animations pour les enfants offertes par la Municipalité, concours de pétanque, lotos, repas en plein air…..il y en a pour tous les goûts, alors, venez faire la fête !!

Jeudi 21 août

Boulodrome

14h30 concours de pétanque ouvert à tous

Place de la République

15h30 à 17h30 animations pour les enfants

Domaine du Bosquet

19h apéritif-concert

20h repas organisé par le comité des fêtes

21h30 bal avec l’orchestre Paul Selmer

Vendredi 22 août

Boulodrome

14h30 concours de pétanque ouvert à tous

Place de la République

15h30 à 17h30 animations pour les enfants

Domaine du Bosquet

16h30 Loto du secours Populaire

19 h apéritif-concert

20h repas organisé par le comité des fêtes

22h Orchestre Trait d’union Perrier

Samedi 23 août

Place de la République

8h Inscriptions rando VTT et rando pédestre

8h30 départ rando VTT

8H40 départ rando pédestre

14h30 concours de pétanque ouvert à tous

15h30 17h30 animations pour les enfants

Domaine du Bosquet

16h30 loto des Gazelles

19 h apéritif-concert

20h repas organisé par le comité des fêtes

22h Orchestre Franck M

Dimanche 24 août

Place de la République

À partir de 9h animations pour les enfants

9h30 départ de la course de brouettes en fête (informations et inscriptions en Mairie)

11h sortie de la Pena « sulfate de cuivre »

11h15 sortie de « Lo Chivalet »

11h30 remise de la « Médaille de la Ville »

12h mouclade offerte par la Municipalité

Boulodrome

14h30 concours de pétanque ouvert à tous

Place de la République

15h30 17h30 animations pour les enfants

Domaine du Bosquet

19h apéritif offert par le comité des fêtes. Sorties de la Pena « sulfate de cuivre » et de « Lo Chivalet »

20h repas organisé par le comité des fêtes

21h30 soirée Extravaganza avec Dj CAssou

Lundi 25 août

Boulodrome

14h30 concours de pétanque ouvert à tous

Place de la République

15h30 17h30 animations pour les enfants

Domaine du Bosquet

19h apéritif-concert

20h repas organisé par le comité des fêtes

21h30 bal avec l’orchestre « Cocktail de nuit » .

Place de la République Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 15 contact@ville-florensac.fr

English :

Florensac in celebration from Saturday 20th to Wednesday 24th August!

German :

Florensac feiert von Mittwoch, den 23. bis Sonntag, den 27. August!

Italiano :

Florensac festeggia da giovedì 21 a lunedì 25 agosto!

Espanol :

¡Florensac lo celebra del miércoles 23 al domingo 27 de agosto!

