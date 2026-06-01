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FETE LOCALE DE FORGUES Forgues

FETE LOCALE DE FORGUES Forgues

FETE LOCALE DE FORGUES Forgues samedi 20 juin 2026.

Adresse : CENTRE DU VILLAGE

Ville : 31370 Forgues

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif

Forgues

FETE LOCALE DE FORGUES

CENTRE DU VILLAGE Forgues Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

SAMEDI 20 JUIN 2026
ON VOUS ATTEND NOMBREUX ! 22  .

CENTRE DU VILLAGE Forgues 31370 Haute-Garonne Occitanie   mairie.forgues@orange.fr

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English :

SATURDAY, JUNE 20, 2026

L’événement FETE LOCALE DE FORGUES Forgues a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE