Forgues

FETE LOCALE DE FORGUES

CENTRE DU VILLAGE Forgues Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

SAMEDI 20 JUIN 2026

ON VOUS ATTEND NOMBREUX ! 22 .

CENTRE DU VILLAGE Forgues 31370 Haute-Garonne Occitanie mairie.forgues@orange.fr

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English :

SATURDAY, JUNE 20, 2026

L’événement FETE LOCALE DE FORGUES Forgues a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE