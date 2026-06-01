FETE LOCALE DE FORGUES Forgues
FETE LOCALE DE FORGUES Forgues samedi 20 juin 2026.
Forgues
FETE LOCALE DE FORGUES
CENTRE DU VILLAGE Forgues Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
SAMEDI 20 JUIN 2026
ON VOUS ATTEND NOMBREUX ! 22 .
CENTRE DU VILLAGE Forgues 31370 Haute-Garonne Occitanie mairie.forgues@orange.fr
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English :
SATURDAY, JUNE 20, 2026
L’événement FETE LOCALE DE FORGUES Forgues a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE